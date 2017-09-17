В Харьковской области на взятке погорели следователи фискальной службы (фото)

Правоохранители разоблачили на взятке в 20 тысяч долларов двух должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По данным полиции, должностные лица ГУ ГФС в Харьковской области «организовали схему вымогательства и получения неправомерной выгоды за непривлечение к ответственности по выявленным нарушениям, а также за дальнейшее невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательской деятельности».

Так, во время следствия по уголовному производству правоохранители установили, что следственным подразделением ГУ ГФС в Харьковской области было открыто уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов. «В августе следователями ГУ ГФС были проведены санкционированные обыски, изъяты денежные средства и другие материальные ценности. Чтобы предприниматель не понес ответственности, должностные лица следствия ГУ ГФС за 20 тысяч долларов согласились закрыть уголовное производство и в дальнейшем не вмешиваться в его хозяйственную деятельность», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали обоих следователей ГУ ГФС в Харьковской области. Продолжаются следственные действия.