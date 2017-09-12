Игроки детской хоккейной команды пострадали при тройном ДТП в Харькове

ДТП произошло утром в спальном районе города, когда водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с попутным автомобилем, после чего вылетел на встречную полосу, передает ТСН.

Читайте такжеВ Кривом Роге грузовик сбил велосипедистку, водитель попытался сбежать (фото)Там лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом, в котором ехали тренер хоккейной команды с 12-летними воспитанниками.

В результате столкновения пострадали четверо детей - игроков хоккейной команды.