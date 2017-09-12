Игроки детской хоккейной команды пострадали при тройном ДТП в Харькове
19:37, 12 сентября 2017Происшествия
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Всех пострадавших забрала скорая. У детей обнаружили ушибы, у тренера - перелом руки.
Игроки детской хоккейной команды пострадали во время тройного ДТП в Харькове
ДТП произошло утром в спальном районе города, когда водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с попутным автомобилем, после чего вылетел на встречную полосу, передает ТСН.
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В результате столкновения пострадали четверо детей - игроков хоккейной команды.
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