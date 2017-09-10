Взрыв авто на Бессарабке: в МВД рассматривают три версии убийства "личного врага Кадырова"

Украинские правоохранители рассматривают три версии убийства в Киеве гражданина Грузии, чеченца Али Тимаева, известного как Тимур Махаури, сообщил спикер МВД Артем Шевченко в эфире"112 Украина".

"Версия 1 – это могло быть связано со спецслужбами РФ или даже "кадыровскими спецслужбами", которые являются довольно самостоятельными и за счет отдельного финансирования довольно мощными. Наверное, они могли это сделать. Версия 2 – это могло быть следствием каких-то криминальных выяснений, ведь Махаури вряд ли был примером законопослушного гражданина. Он неоднократно задерживался за рубежом и зимой – у нас. То есть это могло быть связано с какими-то его связями в этом теневом криминальном мире. Версия 3 – это могли быть какие-то межличностные отношения, месть или что-то еще", – отметил он.

Шевченко сказал, что ни одна из этих версий не является приоритетной.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в центре Киеве произошел взрыв легкового автомобиля. Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил, что в результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури.

Представитель МВД сообщил, что это лицо ранее привлекалось в Украине к ответственности по обвинению в незаконном хранении оружия. По его словам, Махаури имел связи с криминальными чеченскими кругами. Также в машине находилась женщина, которой оторвало ногу, и ребенок. Полиция расследует инцидент по статье 115 "умышленное убийство" Уголовного кодекса. В СБУ заявили, что Махаури был "личным врагом Кадырова".