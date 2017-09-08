Людей из покореженной машины спасали прохожие: момент взрыва на Бессарабке сняли на видео

Очевидцы опубликовали видео момента подрыва машины в центре Киева, в котором погиб боец батальона Шейха Мансури - чеченский разведчик Тимур Махаури. Видео с автомобильного регистратора выложено на YouTube-канале пользователя Сергея Сидоренко.

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Видео смотреть с 2:40. Внимание! Присутствует ненормативная лексика!

Также на канале ETOVLOG опубликовали запись первых минут после взрыва, где видно, что прохожие тушат машину и вынимают из нее женщину и ребенка.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры!

Как сообщал УНИАН, в центре Киева взорвалось авто. Водитель погиб на месте. Женщине взрывом оторвало ногу, ее дочь получила незначительные повреждения