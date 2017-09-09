В Херсоне во время тест-драйва "Лексуса" погибли трое человек

В Херсоне во время тест-драйва «Лексус» въехал в дерево, погибли три человека.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области, полицейские выяснили, что в салоне легкового седана «Лексус» находились водитель, сотрудник автосалона и потенциальный покупатель спорткара.

Предварительно установлено, что автомобиль во время тест-драйва двигался по автодороге Херсон-Каховка-Геническ в направлении областного центра. На въезде в Херсон автомобиль по неизвестным пока причинам выехал на обочину, где совершил наезд на дерево. В результате столкновения «Лексус» разорвало на несколько частей.

Читайте такжеЖуткое ДТП в Ривненской области: погибли четыре политолога и журналист

В результате ДТП водитель автосалона и покупатель погибли на месте. Представитель фирмы-продавца от полученных травм скончался по дороге в больницу.

Предварительная правовая квалификация события - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Назначено проведения всех необходимых экспертиз. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и причины ДТП.