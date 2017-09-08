ДТП с сыном Шуфрича: адвокат потерпевшего утверждает, что семья "не хочет крови"

Семья Алексея Мельниченко, который пострадал в ДТП с сыном нардепа Нестором Шуфричем-младшим, сейчас определяется с размером моральной компенсации, однако "не хочет крови". Об этом ТСН.uа рассказал адвокат потерпевшего Вячеслав Лысенко.

"Для них главное, чтобы Алексей получил полную моральную и материальную помощь, а именно, чтобы было восстановлено его здоровье и он получил моральное возмещение. Какое именно - они определяются. Сейчас они пока не сформулировали, они думают. Суммы зависят от каждого конкретного человека, поскольку у каждого свой уровень возможностей и желаний. И это зависит от совести и здравого смысла", - отметил адвокат.

Лысенко сообщил, что встречался с самим виновником аварии и его адвокатами для определения их правовой позиции.

"Здесь может быть три правовые позиции: либо они признают свою вину, либо признают ее частично, либо не признают вовсе. В этом случае они полностью ее признают и делают все возможное, чтобы нивелировать последствия того трагического случая", - рассказал адвокат, отметив, что сам Шуфрич-младший ведет себя вежливо и не гонористо.

Также Лысенко подчеркнул, что Шуфричи полностью занимаются лечением Мельниченко.

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"Мельниченко занимаются исключительно израильские врачи. К нему приезжал реаниматолог из тель-авивской клиники, который входит в десятку лучших реаниматологов мира. Вы можете себе представить, что сделал виновник для того, чтобы человек отложил все свои операции и прилетел на неделю в Киев, и сколько это стоит", - отметил Лысенко, добавив, что ему неизвестно, сколько денег Шуфричи потратили на это.

Сейчас к Мельниченко пока не пускают никого, кроме родственников. Однако, по словам врачей, уже через 3-4 дня потерпевший сможет участвовать в следственных действиях. В частности, следователю необходимо официально признать его потерпевшим в ДТП.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на улице Шота Руставели в Киеве Шуфрич-младший, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода Алексея Мельниченко. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.

29 августа Шуфричу-младшему объявили подозрение. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее потерпевшему тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

30 августа Шевченковский райсуд Киева избрал Шуфричу-младшему меру пресечения в виде личного поручительства, не удовлетворив ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте. Поручителем выступил отец Шуфрича - народный депутат.

Сегодня Апелляционный суд Киева перенес на 12 сентября рассмотрение жалобы прокуратуры на решение суда, который отпустил подозреваемого на поруки.