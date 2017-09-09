У берегов оккупированного Крыма подорвали бомбу весом в тонну (фото, видео)

В Феодосии спасатели обезвредили немецкую авиационную донную мину, которую нашли в воде на расстоянии приблизительно 400 метров от берега. Об этом сообщила пресс-служба российского управления МЧС по оккупированному Крыму.

Авиационная донная мина весом в 1000 кг была обнаружена в акватории Черного моря в районе Феодосии.

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"Специалисты-пиротехники идентифицировали предмет как немецкую авиационную донную мину времен Великой Отечественной войны немецкого производства весом 1000 кг (маркировка LMB-1000), которая находилась в море на глубине 13 м и в 400 м от берега", - говорится в сообщении.

Учитывая благоприятные погодные условия и технические характеристики боеприпаса, было принято решение провести операцию по уничтожению авиационной мины в воде.

Ранее в Харьковской области на берегу водохранилища отдыхающие нашли немецкую авиабомбу ФАБ-50.