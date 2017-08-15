На Харьковщине на берегу водохранилища обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны

В Харьковской области на берегу водохранилища отдыхающие нашли немецкую авиабомбу ФАБ-50.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, 13 августа на номер «101» поступила информация об опасной находке, которую обнаружили в поселке Верхний Салтов Волчанского района.

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По сведениям спасателей, на берегу Печенежского водохранилища отдыхающие наткнулись на неизвестный металлический предмет, внешне похожий на взрывоопасный. Работники Национальной полиции место находки взяли под охрану, чтобы не допустить к нему посторонних лиц.

Вчера, 14 августа, на место обнаружения прибыли пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, которые обследовали данный подозрительный предмет и идентифицировали его как авиационную бомбу времен Второй мировой войны ФАБ-50 весом в 50 кг. Пиротехники изъяли ее и обезвредили на специальной подрывной площадке. Пострадавших нет.