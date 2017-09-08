"Всем заплатил": на Волыни умалчивают нападение собаки священника Московского патриархата на детей - СМИ

В поселке Голобы Волынской области пес священника Московского патриархата Нифронта покусал детей. По показаниям местной жительницы, малышей было двое, и они попали в реанимацию в Луцке. По данным полиции – всего один. Односельчан возмущает, что эту историю замалчивают, потому что пес принадлежит священнику УПЦ МП, который якобы подкупил местную власть, правоохранителей и родителей пострадавших детей. Об этом говорится в репортаже ТСН.

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Люди говорят, что агрессивную кавказскую овчарку держат просто на территории Георгиевской церкви. В воскресенье, 3 сентября, пес выбрался из своего вольера и напал на детей и якобы покусал сразу двоих.

"Там вольер с собакой огромной. Собака подкопался, прогреб дверь и двух деток очень покусал. Говорят, что в реанимации лежали в Луцке, а теперь в Ковеле. Одной четыре года, другой шесть... И тишина, никто ничего не говорит – Ред.). Потому что это московский поп, если бы украинский, уже была бы огласка", - рассказала местная жительница, не пожелавшая называть своего имени.

По ее словам, инцидент с собакой в поселке умалчивают, ведь заступается за Нифронта поселковый глава Сергей Гарбарук, который также поддерживает церковь Московского патриархата. Священник и его сторонники якобы держат в страхе весь населенный пункт.

"Наказывают за то, что на автобусной остановке сигарету парень курил, вероятно, что этого не должно быть, наказывают штрафом. А здесь такая трагедия - и тишина", - добавляет она.

Другая жительница поселка священника называет агрессивным и двуликим человеком, мол, он откупился и в больнице, и дал деньги родителям пострадавшего ребенка.

"Поп откупился кругом: с родителями, с врачами. Местная власть все замалчивает. Сделали в поселке из него идола. Он пришел сюда на готовую церковь... Такое впечатление, что русский поп здесь "смотрящий". Но возмущает то, что все куплено. Кругом всех подкупил. Его послушать, то он здесь святой. Но почему эта собака оказалась на территории церкви?", - возмущается другая женщина, также не желая называть своего имени.

Говорит, хочет сохранить анонимность, потому что тех, кто выступает против Нифронта, в поселке преследуют.

"У нас сильно прессуют тех, кто против русского попа идет. Он заплатил всем. Всех купил. Здесь идет преследование тех, кто против него. У нас даже в школе учителя заставляют детей ходить к нему в воскресную школу. Детей прессуют. И никто открыто плохого не скажет. Все боятся", - говорит женщина.

Она добавляет, что с появлением священника Нифронта в поселке разгорелась настоящая вражда.

В секторе коммуникации полиции Волынской области инцидент с собакой журналистам подтвердили, правда, сказали, что он состоялся не 3-го, а 2-го сентября, а пострадал только один ребенок – 2014 года рождения. Пострадавший ребенок попал в Ковельскую районную больницу. Фамилии ребенка не называют.

"Действительно, 2-го сентября был такой случай, но ребенка одного покусала собака. 2014-го года. В полицию поступило обращение врача, куда поступил ребенок, но мать ни к кому никаких претензий не имела", - рассказали в полиции.

Информацию о том, что нападение собаки произошло на территории церкви, правоохранители также подтверждают.

Журналисты пытались связаться со священником Нифронтом, однако на момент написания репортажа он не отвечал на сообщения.