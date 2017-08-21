В Одессе полиция задержала женщину, которая подвешивала собаку на дереве (видео)

В Одессе полицейские задержали женщину, которая обнародовала в сети видео, как подвешивает на дереве собаку. Об этом сообщил на странице в Facebook советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк.

"Сейчас выясняются все обстоятельства. По адресу, где содержится животное, находится следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции ГУ Нацполиции в Одесской области и зоозащитники. По предварительным данным усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 299 УК - жестокое обращение с животными", - заявил он.

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В полиции отмечают, что если факты подтвердятся, то животное отберут, а женщину привлекут к уголовной ответственности. Полицейские также выясняют, кто снимал видео.

"Одного видео для привлечения женщины к ответственности недостаточно, поскольку она может заявить, что это была инсценировка, или она на самом деле помогала собаке, или таким образом о ней заботилась, например, подвешивая животное, чтобы его помыть", - подчеркнул Форостяк.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разгорелся скандал из-за бойцовской собаки, которая покусала 5-летнего ребенка.