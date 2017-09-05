В Одессе на территории санатория дворник зарезал санитара

В Одессе задержан иностранец, зарезавший на территории санатория санитара. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, накануне на территории одного из санаториев Одессы с ножевым ранением был обнаружен 27-летний санитар лечебного учреждения. Мужчина находился в бессознательном состоянии на открытой зоне оздоровительного учреждения. От ран, полученных в область грудной клетки, он скончался в больнице. В совершении указанного преступления разоблачен другой сотрудник санатория - дворник.

Читайте такжеВ одесской многоэтажке оборвался новый лифт, серьезно травмирован мужчина (видео)

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Суворовского отдела полиции в совершении данного преступления разоблачен 45-летний гражданин соседнего государства, дворник этого же санатория, который признался в содеянном», - сообщили в главке.

Полицейские установили, что причиной убийства стал давний конфликт между мужчинами. Подозреваемый пояснил, что во время ссоры он выхватил нож и ударил им коллегу, а затем покинул место события.

По данному факту Суворовским отделом полиции начато уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.