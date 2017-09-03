Столкновения возле "дома-стены" в Одессе: полиция открыла дело

В Одессе полиция начала расследование по факту сноса митингующими части строящегося объекта возле уникального дома в Воронцовском переулке, 4, известного как дом-стена или Ведьмин дом.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, уголовное производство открыто по признакам ст. 296 (хулиганство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как отметил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, сегодня радикально настроенные активисты при поддержке местного населения ворвались на строительную площадку и «нанесли значительный ущерб объекту строительства». В частности, дому, который возводится вплотную к вышеназванной достопримечательности, расположенной по адресу Воронцовский переулок, 4.

«Это произошло, несмотря на призывы правоохранителей направить общественную активность в адрес соответствующих учреждений и органы местного самоуправления, в функции которых входит решение именно таких вопросов, как в данном случае с архитектурой памятником дом-стена», - отметил Форостяк.

Он подчеркнул, что у правоохранителей не было возможности прибегнуть к решительным действиям силового характера, учитывая большое количество женщин, людей старшего возраста и гражданских лиц из числа местных жителей квартала, в котором происходили события. Полицейские вынуждены были оцепить место событий, чтобы предотвратить возможные травмы граждан в результате стихийных действий участников акции протеста.

«Несмотря на меры, два человека из числа активистов пострадали, им оказана медицинская помощь», - добавил Форостяк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, в историческом центре Одессы участники митинга самостоятельно начали сносить 2-й этаж строения возле дома-стены. Последний является достопримечательностью города – под определенным ракурсом создается эффект плоскости, а ведущаяся сейчас стройка данную особенность нивелирует.

Справка УНИАН. «Дом-стена» являет собой трехэтажное жилое строение 19-го века постройки. С фасадной стороны оно выглядит обычным строением старой Одессы, но, если немного пройти вперед и посмотреть на сооружение сбоку, оно выглядит так, как будто у дома нет боковой стены, а его общая ширина составляет не более метра. «Изюминка» дома-стены кроется в его особенной конструкции – треугольная форма.