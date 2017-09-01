В Харькове произошел массовый конфликт со стрельбой: 1 мужчина находится в тяжелом состоянии

Харьковские полицейские выясняют обстоятельства стрельбы возле завода.

Об этом говорится в сообщении на странице полиции Харьковщины в Facebook.

Предварительно установлено, что возле завода произошел конфликт между двумя группами людей, общим количеством более 20 человек.

«Информация о происшествии поступила в дежурную часть в 20-40. На место выехала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области, Слободского отдела полиции», – сообщили в полиции.

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По словам заместителя начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрея Шарнина, принадлежность участников конфликта к любым организациям пока не установлена. Он сообщил, что во время конфликта было применено травматическое и огнестрельное оружие. Один мужчина с огнестрельными ранениями грудной клетки и обеих ног в тяжелом состоянии находится в больнице.

Сейчас проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) .