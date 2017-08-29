В Харькове объявили о подозрении еще трем полицейским, причастным к вымогательству взяток у иностранцев

В Харькове прокуратура объявила о подозрении еще троим полицейским, причастным к вымогательству взяток у иностранцев в аэропорту. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова.

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По его сведениям, в пятницу, 25 августа, а также вчера, 28 августа, прокуратура области объявила подозрение еще трем сотрудникам отделения полиции в аэропорту «Харьков» Слободского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Тарасов отметил, что на данный момент известно, что 31-летний старший сержант полиции, 38-летний подполковник и 41-летний майор в группе с задержанными 17 августа сотрудниками отделения полиции в аэропорту «Харьков» организовали схему систематического вымогания и получения средств у иностранцев.

«Правоохранители требовали и получали у граждан Турции, которые прилетали в качестве туристов в Харьков, средства за беспрепятственное пересечение границы и пребывания на территории Украины. В случае неуплаты обещали «проблемы» в виде углубленных и длительных осмотров. По предварительным данным, по этой схеме правоохранители работали более полугода», - отметил Тарасов.

Во время обысков по месту работы и проживания фигурантов дела обнаружили и изъяли около 5 млн грн (в гривнях и долларах США). Сейчас устанавливается их происхождение.

Как сообщал УНИАН, в августе в Харькове прокуратура объявила о подозрении по аналогичной статье Уголовного кодекса Украины (ч. 3 ст. 368 УК Украины) 33-летнему капитану полиции и 41-летнему капралу, которые работали в харьковском аэропорту. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.