Сразу 14 балконов загорелись в многоэтажке в Днепре (фото, видео)

Сразу 14 балконов загорелись в многоэтажке в Днепре. Пожар вспыхнул днем, 28 августа.

Огонь мгновенно распространился на шесть этажей. 9-этажку в спальном районе затянуло дымом, говорится в сюжете ТСН.

Четырех человек спасатели сняли прямо с балконов, еще 40 жителей вывели на свежий воздух по лестнице.

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За час пожарным удалось ликвидировать пламя. Обошлось без жертв и пострадавших.

Причины пожара еще выясняют. Предполагают, что возгорание произошло из-за окурка, который залетел на один из балконов многоэтажки.

Как отметили в пресс-службе ГСЧС, пожар, предположительно, возник на балконе квартиры на третьем этаже 9-ти этажного жилого дома.

"Огнем были охвачены четыре балкона полностью и десять частично с 3 по 9 этажи на общей площади ориентировочно 25 м²", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 17:11 и ликвидирован в 17:38.