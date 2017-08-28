В польском Люблине четверо нетрезвых лиц избили студента из Украины

В академическом городке Люблина трое мужчин и женщина требовали деньги у студента из Украины, а потом его избили.

Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что ночью с субботы на воскресенье к 25-летнему Евгению пристали трое мужчин и одна женщина в нетрезвом состоянии. Сначала требовали денег, а когда оказалось, что денег у него нет, прозвучал вопрос, откуда он.

«Нападавший обращался грубо. Студент со своей стороны пояснил, что он поляк, приехавший из Украины. После того Евгения ударили кулаком в лицо. Когда он лежал на земле, нападавшие спросили, хочет ли он получить еще один удар, но студент не мог говорить из-за крови во рту. Его ударили снова», - говорится в сообщении.

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По данным издания, пострадавший заочно учится на факультете ветеринарной медицины.

Пресс-секретарь воеводского коменданта полиции Рената Лящка-Русек заявила изданию, что один из нападавших уже арестован на три месяца, его подозревают в ограблении. Это 39-летний житель Люблина, который уже отбывал наказание за подобные преступления. Полиция также установила данные второго из нападавших.

По ее словам, «избиение студента из Украины не было преступлением на почве национальной вражды».