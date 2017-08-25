В Польше украинку ударили бутылкой по голове из-за ее родного языка (фото)

В Польше полиция разыскивает группу лиц, которые за украинский язык избили гражданок Украины, а одну из них ударили бутылкой по голове.

Как сообщает «Польское радио», избиение произошло под утро 13 августа в центре Люблина, недалеко от площади Качинского, когда девушки возвращались из клуба. Группа молодых людей, услышав украинский язык, начала оскорблять гражданок Украины. «Спор перерос в физическую агрессию», - отметил представитель полиции.

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Сейчас полиция Люблина разыскивает двух мужчин и женщину, которые напали на 23-летнюю Дарью П. и ее подруг. Отмечается, что после избиения и удара бутылкой по голове Дарья обратилась в больницу. Полиция получила информацию о случившемся от врача. Девушка после нападения некоторое время находилась в больнице, поскольку имела ранение.

В полиции напомнили, что применение насилия из-за национальной принадлежности грозит наказанием в виде пяти лет лишения свободы.