Следствие отрабатывает несколько версий взрыва возле Кабмина 24 августа

Следствие отрабатывает несколько версий взрыва на ул. Грушевского в Киеве 24 августа.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, предварительная квалификация преступления - покушение на умышленное убийство опасным для жизни многих лиц способом.

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В сообщении в частности говорится, что следственным управлением Главного управления Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры Киева проводится досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту взрыва, произошедшего 24 августа на ул. Грушевского в Киеве, в результате которого пострадали три человека.

"По факту преступления внесены сведения в ЕРДР по предварительной квалификации ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство опасным для жизни многих лиц способом)", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в рамках производства оперативными подразделениями устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия, исследуются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на прилегающей к месту преступления территории. А к расследованию также привлечены сотрудники Службы безопасности Украины.

Также в пресс-службе подчеркнули, что органом предварительного расследования в настоящее время отрабатывается несколько версий совершения преступления, "среди которых покушение на жизнь военнослужащего из-за профессиональной деятельности, а также совершение преступления из хулиганских побуждений".

Как сообщал УНИАН, 24 августа в Киеве, на улице Грушевского, произошел взрыв, в результате которого три человека получили телесные повреждения.

Секретарь СНБО Александр Турчинов не исключил, что взрыв мог быть спланированным терактом.

Позже стало известно, что в результате взрыва пострадали жена, теща и друг Героя Украины командира роты снайперов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады высокомобильных десантных войск ВСУ Валерия Чибинеева.

В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что по делу о взрыве на ул. Грушевского есть подозреваемые.