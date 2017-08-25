Полиция квалифицировала взрыв возле нового памятника героям АТО как хулиганство

Полиция начала уголовное производство по факту взрыва возле памятника Героям АТО в Киеве, который произошел вчера ночью. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

«Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал. Полицейские устанавливают лицо, причастное к правонарушению, а также свидетелей и очевидцев события, просматривают записи с видеокамер.

Сообщается, что в Святошинское управление полиции поступило сообщение о взрыве возле памятника воинам АТО, на пересечении проспекта Леся Курбаса и ул. Королева, около 22:00.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу для установления предмета, который привел к взрыву.

Кроме того, сообщили в полиции, вчера утром неизвестные облили памятник белой краской. Следственно-оперативная группа изъяла наслоения краски и собрала вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу, опросила свидетелей и очевидцев.

«По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие, полиция разыскивает лиц, причастных к правонарушениям», - сообщили в пресс-службе полиции.

Как сообщал УНИАН, памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве в четверг утром облили краской, а вечером пытались взорвать.