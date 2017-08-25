В Житомирской области пожарные ликвидировали пожар в частном жилом доме. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 24 августа в 12:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в кирпичном жилом доме в селе Вишневое Черняховского района.

Когда пожарные прибыли к месту вызова, пламенем была охвачена одна из жилых комнат.

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Силами бойцов уже в 12:51 пожар был локализован, а в 13:10 - ликвидирован. Спасателям удалось предотвратить распространение огня по дому. Вследствие этого чрезвычайного происшествия огнем уничтожены вещи домашнего обихода в одной комнате.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание в электросети. Хозяин рассказал, что у него загорелся удлинитель. Окончательная причина пожара устанавливается правоохранителями.

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