В Луганской области пассажирский поезд протаранил грузовик

00:13, 24 августа 2017
Происшествия
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Теперь водителю грузовика придется объяснять правоохранителям, почему его не остановил ни запрещающий сигнал светофора, ни опущенный шлагбаум.

Водитель решил не ждать, пока проедет поезд / фото facebook.com/csomvd

В Луганской области грузовик марки "Mercedes Benz 814D" столкнулся с локомотивом пассажирского поезда "Лисичанск – Харьков".

Об этом сообщает пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Инцидент произошел в среду, 23 августа, в 7 утра, на регулируемом железнодорожном переезде в районе города Кременная. В результате аварии никто не пострадал.

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Полицейские на месте происшествия выяснили, что 23-летний водитель грузовика проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на пути, где как раз в то время ехал поезд.

Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Водителю грузовика придется разъяснять правоохранителям, почему его не остановил ни запрещающий сигнал светофора, ни опущенный шлагбаум.

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Теги: #поезд протаранил грузовик