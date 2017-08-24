В Луганской области пассажирский поезд протаранил грузовик

В Луганской области грузовик марки "Mercedes Benz 814D" столкнулся с локомотивом пассажирского поезда "Лисичанск – Харьков".

Об этом сообщает пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Инцидент произошел в среду, 23 августа, в 7 утра, на регулируемом железнодорожном переезде в районе города Кременная. В результате аварии никто не пострадал.

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Полицейские на месте происшествия выяснили, что 23-летний водитель грузовика проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на пути, где как раз в то время ехал поезд.

Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Водителю грузовика придется разъяснять правоохранителям, почему его не остановил ни запрещающий сигнал светофора, ни опущенный шлагбаум.