Сбил велосипедиста и скрылся: на Черниговщине полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
Водитель авто с места происшествия скрылся в неизвестном направлении, в настоящее время устанавливаются свидетели этого происшествия и проводятся мероприятия по выявлению и задержанию транспортного средства.
В Черниговской области полиция разыскивает водителя автомобиля, который насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в области.
Согласно сообщению, вчера поздно вечером произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге «Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч» вблизи с. Брусилов.
Неустановленное лицо на автомобиле «ВАЗ-2108», вероятно, серого цвета, совершило столкновение с велосипедистом - черниговцем, 1981 года рождения.
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От полученных в результате ДТП телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия «скорой».
Водитель авто с места происшествия скрылся в неизвестном направлении. Устанавливаются свидетели этого происшествия и принимаются меры по выявлению и задержанию этого транспортного средства. Открыто уголовное производство.