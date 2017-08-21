Сбил велосипедиста и скрылся: на Черниговщине полиция разыскивает виновника смертельного ДТП

В Черниговской области полиция разыскивает водителя автомобиля, который насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в области.

Согласно сообщению, вчера поздно вечером произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге «Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч» вблизи с. Брусилов.

Неустановленное лицо на автомобиле «ВАЗ-2108», вероятно, серого цвета, совершило столкновение с велосипедистом - черниговцем, 1981 года рождения.

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От полученных в результате ДТП телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия «скорой».

Водитель авто с места происшествия скрылся в неизвестном направлении. Устанавливаются свидетели этого происшествия и принимаются меры по выявлению и задержанию этого транспортного средства. Открыто уголовное производство.