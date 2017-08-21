Опубликовано видео первых минут после ДТП с участием кортежа владельца ФК "Карпаты"

Появилось видео первых минут после аварии с участием кортежа Петра Дыминского. В распоряжение ZAXID.NET попала видеозапись резонансного ДТП, которое произошло в пятницу, 18 августа, на трассе Львов-Краковец. Запись сделали очевидцы аварии.

На видео видно джип Lexus из кортежа Петра Дыминского, в котором ездит его охрана. Также на месте происшествия видно седого мужчину в белой рубашке, очень похожего на 62-летнего Петра Дыминского.

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Вскоре мужчина в белой рубашке садится во внедорожник Lexus, который был в кортеже вместе с Mercedes S 65 AMG, который и столкнулся с Opel Astra.

Ранее в полиции заявляли, что следователи не нашли свидетелей, которые бы видели на месте происшествия Петра Дыминского, а следовательно, не было оснований, чтобы провести его допрос на предмет повреждений.

Как сообщал УНИАН ранее, в пятницу, 18 августа, во Львовской области в результате ДТП погибла женщина. Было установлено, что водитель автомобиля "Мерседес" совершил столкновение с автомобилем "Опель Астра".

СМИ узнали, что участником ДТП стал автомобиль известного львовского бизнесмена, владельца ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петра Дыминского (Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР). Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Как сообщили очевидцы ДТП, Дыминский закрылся во внедорожнике охраны, зато охранник бизнесмена утверждал, что именно он был за рулем автомобиля "Мерседес". Позже суд арестовал охранника президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского Андрея Борща на два месяца по подозрению в причастности смертельного ДТП. Отмечается, что охранника арестовали на два месяца без права внесения залога. Соответствующее решение вынес Галицкий райсуд Львова.