В киевском метро иностранец угрожал пассажирам ножом

На станции метро "Петровка" задержали мужчину, зашедшего в вагон с ножом и начавшего им размахивать перед пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Инцидент произошел еще в пятницу, 18 августа. Мужчина в вагоне поезда начал приставать к девушке, на что отреагировали другие пассажиры, попытавшиеся его успокоить. Тот начал вести себя еще агрессивно, достав из кармана нож и начав им размахивать.

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Пассажиры самостоятельно задержали хулигана и передали его правоохранителям. Как выяснилось, им оказался 36-летний иностранец. В ходе досмотра у мужчины был изъят нож, а также пакетик с, предположительно, наркотическим веществом метадон.

"Следственным отделом управления полиции в метрополитене начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 296 "Хулиганство" и ч. 1 ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта "УК", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, киевские оперативники разыскали мужчину, похищенногона бульваре Перова.