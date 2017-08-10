Боевики задержали патруль ОБСЕ неподалеку от Мариуполя

Боевики так называемой «ДНР» на блокпосту возле с. Верхнешироковское Новоазовского района Донецкой области задержали патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает СММ ОБСЕ в Twitter.

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"Т.н. "ДНР" задержали патруль СММ ОБСЕ на 31 мин. на блокпосту возле Верхнешироковского, другие гражданские лица могли проходить. Нарушение Минска", - подчеркивается в сообщении.

Ранее украинская сторона СЦКК сообщила, что уже второй раз за последние два дня НВФ ОРДО устраивают вооруженные провокации на линии разграничения и создают препятствия работе патрулей СММ ОБСЕ. В частности, в четверг утром боевики нарушили договоренность и обстреляли участок маршрута миссии.