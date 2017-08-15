Стрельба с участием Мельничука: полиция подтвердила факт, активисты заявляют о возможных рейдерских разборках

В полиции Киева подтверждают факт стрельбы в Деснянском районе во время конфликта с участием внефракционного народного депутата Сергея Мельничука.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик.

"Мы подтверждаем факт стрельбы. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Уже установлено, что стрелял не народный депутат", - сказала она.

При этом Блищик подчеркнула, что личность стрелка установлена, но не смогла сказать, подтверждается ли факт, что это был помощник или охранник народного депутата Мельничука.

В то же время Блищик отметила, что пострадавших нет.

"Стрелял человек в воздух", - отметила она.

По словам Блищик, поврежден автомобиль, поскольку люди его окружили и повредили стекла, колеса, но пострадавших нет.

По ее словам, именно этим автомобилем на место происшествия и прибыл Мельничук.

Также Блищик отметила, что правоохранители выясняют причины возникновения конфликта. По ее словам, речь идет о реализации исполнительного производства, поскольку есть решение суда о выселении из здания бывшего детского сада какой-то организации, которая там сейчас находится.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что депутат Мельничук или его помощник устроили стрельбу на Троещине.

Вместе с тем, как заявил экс- "донбассовец" Евгений Шевченко имели место рейдерские разборки.

"Два года спустя мошенническим путем детский сад был изъят из коммунальной собственности, но местные жители с этим не согласились. Два года судов и справедливость была восстановлена ​​- соглашение было признано незаконным, его было отменено, а детский сад возвращено в коммунальную собственность", - написал он.

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Он сообщил, что сегодня к детскому саду приехал народный депутат Мельничук, который встал на защиту мошенников-рейдеров.

"Мельничук заявил, что решение суда для него ничего не значит и здесь якобы будет его общественная приемная. Но местные таким поведением возмутились и в прямом смысле этого слова немного избили ему морду. Зачем Мельничук достал свой пистолет и начал стрелять в людей", - написал Шевченко.

Также факт рейдерской атаки подтвердил нардеп Борислав Береза.

"На Троещине произошел конфликт местных жителей с рейдерами, которые хотели отжать детский сад. Не тот райончик выбрали. Троещина встретила рейдеров так тепло и радушно, что прощаясь рейдеры отстреливались. Им это не помогло. Их повязали", - написал он.