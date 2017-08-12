В Полтаве разоблачен "реабилитационный центр", среди содержавшихся был гражданин США - прокуратура

В Полтаве правоохранители разоблачили так называемый «реабилитационный центр», среди содержавшихся был гражданин Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил прокурор отдела надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам и других мер принудительного характера прокуратуры области Сергей Волков.

По его словам, работники органов прокуратуры Полтавской области 11 августа в так называемом реабилитационном центре «Волна», расположенном в Полтаве, выявили 36 человек, которые лечились от наркозависимости. В ходе опроса 21 гражданин сообщил, что их держали на территории незаконно, ограничивая личную свободу. Один из мужчин сообщил, что он является гражданином США.

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«Информация об иностранце во время проверки была подтверждена. По этому поводу проинформировано Посольство США в Украине. Сейчас ожидается приезд представителя посольства в Полтаву», - отметил Волков.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). Досудебное расследование в уголовном производстве начато отделением полиции № 2 Полтавского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.