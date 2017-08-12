В Крыму на территории античного Пантикапея вспыхнул пожар (фото)

В Крыму на территории античного Пантикапея вспыхнул пожар. Выжженная земля ограничена забором заповедника, расположенного в центре города на горе Митридат, сообщают "Крым.Реалии".

Огонь уничтожил растительность в районе проведения раскопок древнего городища, а также рядом с руинами акрополя, которые являются одной из "визитных карточек" города.

Отмечается, что в Керчи пожары происходят регулярно, поскольку в городе имеется множество участков с сухой травой. Из-за дефицита воды и большой протяженности города, пожарные редко приезжают на возгорание вовремя.

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Напомним, что вчера в Одесской области на территории дачного кооператива сгорели 8 домов. Вероятной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.