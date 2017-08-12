В Крыму на территории античного Пантикапея вспыхнул пожар (фото)

15:31, 12 августа 2017
Происшествия
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Огонь уничтожил растительность в районе места проведения раскопок древнего городища, а также рядом с руинами акрополя, которые являются популярной достопримечательностью и одной из «визитных карточек» Керчи.

В Керчи пожары происодят регулярно из-за большого количества сухой травы / Крым.Реалии

В Крыму на территории античного Пантикапея вспыхнул пожар. Выжженная земля ограничена забором заповедника, расположенного в центре города на горе Митридат, сообщают "Крым.Реалии".

В Керчи пожары происодят регулярно из-за большого количества сухой травы / Крым.Реалии

Огонь уничтожил растительность в районе проведения раскопок древнего городища, а также рядом с руинами акрополя, которые являются одной из "визитных карточек" города.

Подар на территории античного Пантикапея / Крым.Реалии

Отмечается, что в Керчи пожары происходят регулярно, поскольку в городе имеется множество участков с сухой травой. Из-за дефицита воды и большой протяженности города, пожарные редко приезжают на возгорание вовремя.

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Напомним, что вчера в Одесской области на территории дачного кооператива сгорели 8 домов. Вероятной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

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Теги: #пожар в Крыму#пожар в Пантикапее