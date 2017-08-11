На Львовщине пьяным за рулем задержали нардепа з "БПП" - активисты

На Львовщине сегодня, 11 августа, сотрудники полиции задержали гражданина, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Нацполиции области.

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По их данным, около 14.00 в селе Великоселки Каменка-Бугского района сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. На водителя составлен протокол по ст 130 КУоАП. В полиции не уточнили марку автомобиля.

В то же время на официальной странице общественной организации «Варта 1» сообщается, что на Львовщине задержали народного депутата Андрея Антоныщака, который управлял транспортным средством подшофе.

«В Каменка-Бугском районе сегодня задержали депутата Верховной Рады Антоныщака А.Ф на авто «Ауди», в состоянии алкогольного опьянения, оформлено по ч. 1 ст. 130 Куоап», - сообщает председатель ОО «Варта 1», депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Справка. Андрей Антоныщак - народный депутат Украины, член депутатской фракции партии «Блок Петра Порошенко», член Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.