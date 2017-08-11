На Киевщине женщина заявила, что ее держали в рабстве 16 лет

Прокуратура Киевской области устанавливает обстоятельства 16-летнего насильственного удерживания женщины в Згуровском районе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, сама потерпевшая утверждает, что ее держали в рабстве знакомые. Прокуратура расследует уголовное производство по факту происшествия по ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека).

По словам Чибисова, по заявлению самой потерпевшей и соседей, в течение 16 лет она находилась в рабстве у своих знакомых в селе Згуровского района Киевской области, где ее держали в сарайном помещении.

В то же время Чибисов отметил, что прокуратура пока не установила фактов, подтверждающих содержание в рабстве этой женщины, потому что в отношении нее не было насильственных действий. По предварительным данным, могли иметь место мошеннические действия со стороны ее знакомых, поскольку они занимались продажей квартиры матери потерпевшей.

«Что касается якобы рабской эксплуатации... физических ограничений, препятствования выходу, или еще чего-то в настоящее время следствием это однозначно не установлено... Уверен, что в ближайшее время мы выясним это и проинформируем», - заявил прокурор области.

Говоря о причинах, почему женщина такое длительное время не давала о себе знать, он объяснил, что люди, которые ее удерживали, сказали ей о якобы уголовном преследовании в отношении нее за причастность к строительным работам одного из посольств. То есть, по словам прокурора, женщина была запугана.

В то же время, Чибисов отметил, что обстоятельства происшествия пока четко непонятны, и есть вопросы к психологическому состоянию потерпевшей. В настоящее время она находится на реабилитации.

Информация об освобождении женщины появилась в местном издании "Згуровская правда" 8 августа. Тогда сообщалось, что в селе Черевки Згуровского района Киевской области, в сарае одного из домохозяйств крестьяне нашли едва живую женщину, которую путем психологического давления и запугивания держала в рабстве семья из столицы.

По ее словам, еще в начале 2000-х бывшие соседи и хорошие знакомые выманили у нее деньги, пообещав помочь устроить на престижную работу за границу. После того предложили пожить на своей даче в с.Черевки. Однако в последние годы хозяйка, а когда-то еще и подруга потерпевшей, в прямом смысле превратила ее в рабыню: ставила непосильные задачи по хозяйству, кормила объедками и испорченными продуктами, била, запугивала и манипулировала.

Фактически потерпевшая, по ее словам, была лишена свободы и находилась под полным психологическим контролем хозяйки. Такого эффекта последняя достигла с помощью тотального запугивания, травли и различных психологических приемов. В частности, заставила поверить в выдуманную историю о том, что ее разыскивает полиция за массовую гибель людей из-за обвала здания в центре столицы, ее физическое устранение заказали жители села и родной брат потерпевшей. Воровка даже выдумала и навязала Елене то, что у нее тяжелое онкологическое заболевание, а ее судьбой занимается неизвестный экстрасенс, который через хозяйку указывает, что и как надо делать для исцеления.