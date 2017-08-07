В Киеве на Печерске столкнулись маршрутка и троллейбус (фото)
15:28, 07 августа 2017Происшествия
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Информации о пострадавших в результате ДТП пока нет.
Маршрутка столкнулась с троллейбусом / фото Facebook "Киев Оперативный"
В Киеве в Печерском районе днем 7 июля столкнулись маршрутка и троллейбус. Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный".
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"Улицу Киквидзе (сейчас переименована в ул. Бойчука - УНИАН) не поделили два перевозчика: маршрутный автобус "Богдан" и троллейбус", - сказано в сообщении.
По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением, не удержал руль и въехал в заднюю часть троллейбуса. Информации о пострадавших пока нет.
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