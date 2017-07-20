В Киеве маршрутка влетела в другую во время высадки пассажиров: есть пострадавшие (фото)
16:51, 20 июля 2017Происшествия
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В результате аварии пострадал мужчина около 45 лет и 25-летняя девушка, их забрала "скорая".
Водитель маршрутки, которая вызвала ДТП, по непонятным причинам не успел затормозить / фото espreso.tv
В Шевченковском районе Киева на проспекте Победы произошло автомобильное происшествие между двумя маршрутками возле остановки, 2 человека получили ранения.
Об этом сообщает «Эспрессо ТВ».
Сообщается, что одна из маршруток влетела в другую, когда она высаживала пассажиров на остановке.
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Водитель маршрутки, которая повлекла ДТП, по непонятным причинам не успел затормозить, когда подъезжал к остановке. Вследствие этого произошло столкновение.
В результате аварии пострадал мужчина около 45 лет и 25-летняя девушка. У обоих ушибы разных степеней и царапины, а у девушки рассечена губа, пострадавших уже забрала "скорая".
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