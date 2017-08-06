В Ривненской области БТР столкнулся с микроавтобусом (фото)

Бронетранспортер, который переезжал дорогу Ривне-Костополь возле Ривненского военного полигона, не разминулся с микроавтобусом "Фольксваген" из Беларуси, водитель которого ехал на рынок в Ривне, чтобы приобрести вещи для детей-школьников.

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Трое людей, находившихся в салоне, получили травмы, передает Рівне Вечірнє.

Им понадобилась медицинская помощь. Военные травм не получили, водитель микроавтобуса также. В полиции области сообщили, что расследовать данное автопроисшествие будет военная прокуратура.

Как сообщал УНИАН, 1 августа в Херсонской области произошло ДТП с участием военной техники. Авария произошла вследствие перегрева и взрыва колеса одного из военных автомобилей.