ДТП на Херсонщине: военный автомобиль столкнулся с гражданской легковушкой, есть пострадавшие (фото)

В Херсонской области произошло ДТП с участием военной техники. Авария произошла в результате перегрева и взрыва колеса одного из военных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования «Юг».

Военный автомобиль столкнулся с гражданским. Есть пострадавшие.

«По данному факту дорожно-транспортного происшествия, проводятся следственные действия представителями Военной службы правопорядка и Национальной полиции в Херсонской области. Также, руководящим составом оперативного командования «Юг» по этому случаю назначено служебное расследование», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что военные сочувствуют родным и близким пострадавших и надеются на их понимание.

Как сообщал УІНАН ранее, на Днепропетровщине 30 июля задержан полицейский, который насмерть сбил пешехода в г. Новомосковск и скрылся с места ДТП.

«29 июля около 23.00 часов сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, в г. Новомосковск совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В результате полученных травм пострадавший погиб», - говорится в сообщении.