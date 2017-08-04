На полигоне в Киевской области во время стрельб погиб один военный, еще пятеро получили травмы

На полигоне в Киевской области во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

«Сегодня, 4 августа, около 11 часов на одном из военных полигонов Киевской области во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы разной степени тяжести», - говорится в сообщении.

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Раненым оказана неотложная медицинская помощь, они эвакуированы в медицинское заведение. На месте происшествия работают комиссия и представители правоохранительных органов для установления причины и обстоятельств чрезвычайной ситуации.

Напомним, в июле в Кривом Роге военные случайно ранили журналиста во время учений. Журналист получил тяжелое ранение шеи.