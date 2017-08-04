МИД РФ отреагировал на задержание пьяного российского консула под Киевом

В МИД России не считают значимым инцидент с задержанием под Киевом российского консула, представителя пограничной службы ФСБ России Руслана Требунского, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на пресс-службу министерства.

Читайте такжеСМИ узнали подробности о российском консуле, пойманном нетрезвым за рулем под Киевом (видео)

"Инцидент был урегулирован на месте, мы не считаем его значимым, чтобы комментировать", – сказали в пресс-службе российского ведомства.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 июля в районе Бортничей под Киевом полиция остановила авто с российскими дипломатическими номерами. За рулем оказался пьяный сотрудник консульства РФ.

Спикер НПУ подтвердил, что задержанный - работник российского консульства, представитель пограничной службы ФСБ РФ Руслан Требунский.