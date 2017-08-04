В Луцке избили группу темнокожих студентов (видео)

Полиция разыскивает причастных к массовой драке в центре Луцка, в которой пострадали трое студентов-афроамериканцев. Об этом сообщают "Волынские Новости" со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Луцке 3 августа около 21:00 произошла массовая драка, в результате трое темнокожих парней попали в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 296 (хулиганство). Осуществляются мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших драку.

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Как сообщалось, по словам свидетелей, парни, студенты луцкого вуза, убегали от нападавших с Центрального парка. Догнали их под главным корпусом университета имени Леси Украинки, на пересечении улиц Ярощука и Степана Бандеры, завязалась драка.

В полиции сообщили, что пострадавшие отказались от госпитализации и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

Ранее сообщалось, что в пригороде Одессы избили помощника директора порта "Черноморск".