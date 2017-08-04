В Киевской области еще один подросток погиб, пытаясь сделать селфи

На железнодорожной станции "Вишневое" сегодня утром погиб 17-летний парень, передает 112.ua со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Украины.

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В 04:37 оперативно-диспетчерская служба Киево-Святошинского района получила сообщение о том, что на железнодорожной станции "Вишневое" на грузовом поезде без сознания находится человек.

По словам очевидцев, парень залез на вагон поезда, чтобы сделать селфи. В результате такой неосторожности молодого человека ударило электрическим током настолько сильно, что он не выжил.