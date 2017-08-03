В Донецкой области и. о. ректора одного из вузов присвоил более 3,2 миллионов

И.о. ректора одного из вузов в Донецкой области будут судить за присвоение более 3,2 млн грн. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, обвинительный акт передан в Павлоградский районный суд Днепропетровской области.

В 2011 году он был назначен на должность и.о. ректора частного высшего учебного заведения в Донецкой области. В течение года мужчина, злоупотребляя служебным положением, без проведения собрания учредителей, составлял, подписывал и предоставлял в бухгалтерию приказы о незаконном начислении себе надбавок и повышении своего оклада, что не предусмотрено положениями университета.

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В результате и.о. ректора завладел средствами университета в сумме более 3,2 млн грн, то есть в особо крупном размере.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

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