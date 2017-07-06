Двое руководителей "Укрзализныци" погорели на взятке в $150 тысяч - ГПУ

Работники прокуратуры задержали начальника одного из департаментов Публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» за вымогательство взятки в размере 150 тысяч долларов. Об этом в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

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«Снова «Укрзализныця». За вымогательство взятки в 150 тыс. долларов задержан начальник Департамента имущественных и земельных ресурсов Н. Тимошенко и заместитель начальника юридического Департамента В. Ященко», - сообщил Луценко и добавил, что проводятся обыски.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook уточнила, что 6 июля правоохранители завершили спецоперацию по документированию факта согласия на взятку начальником и заместителем начальника департаментов "Укрзализныци".

"Указанные должностные лица приняли предложение директора одного из предприятий Киевской области относительно получения денежных средств в сумме почти 4 млн гривень за принятие ими лично мер по заключению договора аренды 9 га земли на территории пгт Песковка Бородянского района на Киевщине", - сообщила Сарган.

По ее словам, чиновников задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Также, отмечается, что в рамках следствия продолжаются обыски в помещении "Укрзализныци", а также по местам жительства фигурантов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.