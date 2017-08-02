В Бердянске в летнем лагере от инфекционно-токсического шока умерла 7-летняя девочка

В Бердянске в больнице скончалась девочка, которая приехала на отдых в один из местных детских лагерей. Открыто уголовное производство, причины и обстоятельства смерти ребенка устанавливаются. Об этом сообщила пресс-служба области.

"1 августа в реанимации скончалась девочка 2009 года рождения, которая была доставлена из детского лагеря Бердянска", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМассовое отравление детей в "Лазурном": журналисты узнали о выигранном санаторием тендере, уточнили количество пострадавших

Во время проверки установлено, что девочка накануне обратилась с жалобами на плохое самочувствие. С 24 до 27 июля она находилась на лечении в изоляторе детского лагеря. 27 июля ее выписали. 1 августа девочке снова стало плохо. Ее поместили в изолятор, а потом вызвали скорую.

"Ребенка доставили в больницу с диагнозом "инфекционно-токсический шок". Но спасти жизнь ребенка не удалось. Около 19:00 она умерла в реанимации. Труп без признаков насильственной смерти направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - отметили в полиции.

Открыто уголовное производство по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, продолжается расследование.

Как сообщал УНИАН, ранее в детском лагере на Львовщине произошло массовое отравление. Пострадали 11 человек.