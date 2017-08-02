В одесском отеле обнаружили убитого мужчину

19:15, 02 августа 2017
Происшествия
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Подозреваемых уже задержали, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

В полиции подтвердили факт обнаружения убитого / фото odessa.travel

В Одессе в гостинице «Токио-Стар» в ночь на 2 августа обнаружен убитый мужчина.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело мужчины со следами насильственной смерти нашли на втором этаже гостиницы. По предварительным данным, он скончался от ножевых ранений.

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В отделе коммуникаций регионального главка полиции УНИАН подтвердили факт обнаружения убитого, однако уточнить подробности отказались, сославшись на то, что сейчас ведутся соответствующие оперативные мероприятия.

«Личность потерпевшего установлена, подозреваемые задержаны», - заявили в отделе.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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