В Николаеве дворник нашла в мусоропроводе мертвого младенца. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Николаевской области, сообщение об инциденте поступило сегодня, 31 июля, в 11.45.

"Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, обнаружила тело младенца, мальчика, завернутого в полотенце", - сообщили в полиции.

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В ходе следственно-оперативных действий была установлена 21-летняя мать. Женщина сообщила, что скрывала от родителей беременность. "Когда вчера вечером на шестом месяце беременности у нее произошли преждевременные роды, решила не извещать «скорую», а избавилась от тела ребенка самостоятельно", - отметили в ведомстве.

Женщину обследовали врачи и приняли решение о госпитализации в связи с угрозой ее здоровью. Тело младенца направлено на судмедэкспертизу.

Предварительная квалификация уголовного преступления ч.1 ст. 117 УК Украины - «Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов». Женщине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на улице нашли брошенного трехмесячного младенца. По некоторым данным, асоциальная семья просто оставила ребенка.