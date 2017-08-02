В одесском яхт-клубе утонул мужчина

10:09, 02 августа 2017
Происшествия
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Личность и причина смерти устанавливаются.

Спасатели достали из воды тело утопленника / joinfo.ua

В Одессе в акватории яхт-клуба «Посейдон» обнаружили тело утопленника. Как сообщили в ГСЧС, спасатели прибыли на место и вытащили тело мужчины из воды.

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Личность и причина смерти устанавливаются.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одесской области в море утонул 7-летний ребенок.

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Теги: #утонул мужчина#в Одессе утонул мужчина