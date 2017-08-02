В одесском яхт-клубе утонул мужчина

В Одессе в акватории яхт-клуба «Посейдон» обнаружили тело утопленника. Как сообщили в ГСЧС, спасатели прибыли на место и вытащили тело мужчины из воды.

Читайте такжеНа Житомирщине спасатели изъяли тело утопленника из пруда

Личность и причина смерти устанавливаются.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одесской области в море утонул 7-летний ребенок.