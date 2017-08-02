В одесском яхт-клубе утонул мужчина
10:09, 02 августа 2017Происшествия
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Личность и причина смерти устанавливаются.
Спасатели достали из воды тело утопленника / joinfo.ua
В Одессе в акватории яхт-клуба «Посейдон» обнаружили тело утопленника. Как сообщили в ГСЧС, спасатели прибыли на место и вытащили тело мужчины из воды.
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Личность и причина смерти устанавливаются.
Ранее УНИАН сообщал, что в Одесской области в море утонул 7-летний ребенок.
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