На Днепропетровщине задержали полицейского, который насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП

В Днепропетровской области 30 июля задержан полицейский, который насмерть сбил пешехода в г. Новомосковск и скрылся с места ДТП.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«29 июля около 23.00 работник полиции, управляя личным автомобилем, в г. Новомосковск совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В результате полученных травм пострадавший погиб», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Львовщине пассажирский автобус влетел в отбойник, есть погибший и пострадавшие

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек).

Сегодня суд изберет для задержанного меру пресечения.