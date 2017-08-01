На Днепропетровщине задержали полицейского, который насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП
29 июля около 23.00 часов сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, в Новомосковске совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП.
В Днепропетровской области 30 июля задержан полицейский, который насмерть сбил пешехода в г. Новомосковск и скрылся с места ДТП.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
«29 июля около 23.00 работник полиции, управляя личным автомобилем, в г. Новомосковск совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В результате полученных травм пострадавший погиб», - говорится в сообщении.
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По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек).
Сегодня суд изберет для задержанного меру пресечения.