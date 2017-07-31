Спасатели ликвидировали пожар площадью 2 га на острове Хортица в Запорожье (фото)

21:39, 31 июля 2017
Происшествия
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В 18:30 пожар на острове Хортица был локализован, в 19:10 - ликвидирован, огнеборцы проверили очаги горения на наличие тления.

На месте происшествия спасатели установили, что горит сухая трава / фото zp.dsns.gov.ua

Спасатели ликвидировали пожар площадью 2 га на острове Хортица, что находится в городе Запорожье.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 31 июля, в 17:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре.

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На месте происшествия спасатели установили, что горит сухая трава на общей площади 2 га. В 18:30 пожар был локализован, в 19:10 - ликвидирован. Чтобы избежать повторного возгорания, огнеборцы проверили очаги горения на наличие тления.

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Теги: #пожар на Хортице#Остров Хортица в Запорожье