Спасатели ликвидировали пожар площадью 2 га на острове Хортица в Запорожье (фото)
21:39, 31 июля 2017Происшествия
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В 18:30 пожар на острове Хортица был локализован, в 19:10 - ликвидирован, огнеборцы проверили очаги горения на наличие тления.
На месте происшествия спасатели установили, что горит сухая трава / фото zp.dsns.gov.ua
Спасатели ликвидировали пожар площадью 2 га на острове Хортица, что находится в городе Запорожье.
Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 31 июля, в 17:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре.
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На месте происшествия спасатели установили, что горит сухая трава на общей площади 2 га. В 18:30 пожар был локализован, в 19:10 - ликвидирован. Чтобы избежать повторного возгорания, огнеборцы проверили очаги горения на наличие тления.
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