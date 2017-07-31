В Харькове спасатели вытащили из стиральной машины семилетнего мальчика

13:54, 31 июля 2017
Происшествия
593

Мальчик залез в барабан, играя в прятки.

Мальчика вытащили из стиральной машины / фото ГСЧС

В Харькове спасатели освободили семилетнего мальчика, который застрял в стиральной машине. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы с чрезвычайных ситуаций в Харьковской области.

Читайте такжеВ Одессе спасатели изъяли снаряд с территории Воронцовского дворца

В субботу в Харькове на номер «101» поступило сообщение о том, что ребенок оказался зажат в стиральной машине в квартире.

«Выяснилось, что мальчик 2010 года рождения во время игры в прятки с сестрой залез к стиральной машине с которой потом никак не мог самостоятельно выбраться», - говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что спасатели намазали парня и барабан стиральной машины обычным растительным маслом, и ребенок с легкостью выскользнула из ловушки. Вся операция была проведена менее чем за 20 минут

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ребенок в стиральной машине