В Харькове спасатели вытащили из стиральной машины семилетнего мальчика

В Харькове спасатели освободили семилетнего мальчика, который застрял в стиральной машине. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы с чрезвычайных ситуаций в Харьковской области.

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В субботу в Харькове на номер «101» поступило сообщение о том, что ребенок оказался зажат в стиральной машине в квартире.

«Выяснилось, что мальчик 2010 года рождения во время игры в прятки с сестрой залез к стиральной машине с которой потом никак не мог самостоятельно выбраться», - говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что спасатели намазали парня и барабан стиральной машины обычным растительным маслом, и ребенок с легкостью выскользнула из ловушки. Вся операция была проведена менее чем за 20 минут