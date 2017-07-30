В Одессе произошел масштабный пожар в ночном клубе - СМИ (фото, видео)
03:00, 30 июля 2017Происшествия
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Пострадавших вследствие пожара нет, причиной инцидента считают короткое замыкание.
Местные СМИ опубликовали фото с пожара в клубе "Пляжник" / фото "Первый городской"
В Одессе 29 июля около 22:00 загорелся ночной клуб "Пляжник" на 13-й станции Большого Фонтана. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает портал "Первый городской".
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Пожар начался со сцены, потом огонь перешёл на деревянные шатры. Предварительно причиной возгорания считают короткое замыкание. На месте происшествия работали пожарники и сотрудники полиции.
Местные СМИ опубликовали фото с пожара в клубе "Пляжник" / фото "Первый городской"
Как пишет "Думская", в 00:37 пожар потушили, пострадавших нет. Очевидцы рассказали, что в заведении было мало огнетушителей, их брали в соседней "Ривьере".
Видео с места событий на странице в "Фейсбуке" обнародовала пользователь Елена Лебеденко.
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