Столкновения активистов с полицией у суда в Одесской области: задержаны 11 человек

В Одесской области во время блокирования Ширяевского районного суда задержаны 11 человек. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, сотрудники полиции, обеспечивающие общественный порядок возле здания суда, применили спецсредства в отношении активистов.

Отмечается, что задержанные нарушали общественный порядок – бросали «коктейли Молотова», разбрызгивали в лица полицейских слезоточивый газ и наносили правоохранителям телесные повреждения. По факту открыто уголовное производство по 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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По словам начальника управления превентивной деятельности регионального главка полиции Ивана Ищенко, сотрудниками полиции сейчас стабилизирована ситуация около Ширяевского районного суда.

Как сообщил УНИАН представитель управления, судья Сергей Палий, из-за которого проходила акция протеста, в настоящее время в здании суда уже отсутствует.

По данным представителя, задержанные – представители общественной организации «Украина – это мы».

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Ширяевского районного суда Одесской области заявила, что «происходит фактическое блокирование» административного здания суда, якобы группа людей стучит в окна и двери здания, через щели дверей в помещение напустили слезоточивый газ, заблокировали работу суда.

21 июля Ширяевский райсуд также заявил о захвате административного здания суда активистами общественной организации «Украина – это мы» и взятии в заложники судьи.

Лидер этой организации Виталий Голодок заявил УНИАН, что активисты и местные жители намерены штурмовать здание, так как в кабинете забаррикадировался судья Сергей Палий, на действия которого жалуются местные жители.

По словам Голодка, в вышеназванную организацию обратилось порядка 100 местных жителей, которые утверждают, что указанный судья, действуя через свою супругу, которая работает в нотариальной конторе, вымогает с сельчан по 5 тыс. долл. за узаконивание земли, которая «принадлежит этим людям».

Как утверждает Голодок, также Палий отменяет все «решения по нарушениям ПДД водителями» и пр.

Вечером активисты разблокировали здание суда в связи с исчезновением из него Палия. Голодок заявил, что судья «сбежал, возможно, переодевшись в полицейскую униформу».

25 июля советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что по факту блокирования здания Ширяевского райсуда начато уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 296 (хулиганство), 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), 377 (угроза или насилие в отношении судьи) Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений о правонарушении, предусмотренном ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений).