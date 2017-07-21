В Одесской области активисты захватили суд, требуя отставки судьи

Ширяевский районный суд Одесской области заявляет о захвате административного здания суда активистами общественной организации «Украина – это мы». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

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«В эти минуты происходит фактический захват административного здания суда «активистами» и содержание в заложниках судьи Ширяевского районного суда Одесской области», - заявили в суде. В суд занесли резиновые покрышки, положив к дверям судьи и возле входной двери.

Активисты заявили, что вышли на мирную акцию. В суде заявляют, что по состоянию на 15.48 в суд уведомлений о проведении мирных акций не поступало.

В Главном управлении Национальной полиции в области УНИАН сообщили, что порядка 30 активистов сегодня прибыли в вышеназванный суд, протестуя против действий конкретного судьи.

«Судья закрылся в своем кабинете», - сообщил представитель главка. По его данным, общественный порядок на месте обеспечивают сотрудники правоохранительных органов.

Активисты утверждают, что судья «неадекватно реагирует на граждан, виновных» в различных нарушениях и намерены добиться его отставки.